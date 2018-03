Weghorst wil wat rechtzetten: ‘Feyenoord zit in een moeilijke periode’

AZ plaatste zich woensdagavond overtuigend voor de finale van de KNVB Beker. In Alkmaar werd FC Twente met 4-0 opzij gezet. Een van de doelpuntenmakers was Wout Weghorst, die vorig seizoen ook al in de eindstrijd van het bekertoernooi stond. Toen werd dat duel verloren van Vitesse (0-2). Op 22 april hoopt Weghorst wel aan het langste eind te trekken met zijn ploeg.

“Voor het tweede opeenvolgende jaar in de eindstrijd is fantastisch. Maar die van vorig jaar is door de nederlaag tegen Vitesse wel in een enorme teleurstelling geëindigd. Dat willen we graag rechtzetten”, zei de aanvoerder van AZ na afloop van de ruim gewonnen halve finale. “Toch ging het de eerste helft niet vanzelf. Zij speelden met drie centrale verdedigers en gaven weinig ruimte weg. Voor ons was dat best lastig. Na de 1-0 kwam er meer ruimte. Daardoor konden we meer kansen uitspelen en dat hebben we goed gedaan.”

Tijdens het interview met FOX Sports was voor AZ nog niet duidelijk wie de tegenstander zou worden. Het duel tussen Feyenoord en Willem II (3-0) moest nog gespeeld worden. "Het maakt mij niets uit”, reageerde Weghorst op de vraag wie hij graag zou treffen in De Kuip. "Feyenoord zit in een moeilijke periode nu. Maar weet je, je hebt daar toch geen invloed op. Als het Willem II wordt, pakken we Willem II. Als het Feyenoord wordt, gaan we er vol voor tegen Feyenoord."

Voor aanvang van de halve finale sprak Weghorst zijn ploeggenoten toe. "Daar praat je veel over en je bent er onderling veel mee bezig. In het woordje voor de wedstrijd heb ik tegen die jongens gezegd: ‘Het is gewoon fantastisch om zo'n finale te mogen spelen. We hebben nog één duel te gaan tot die gouden beker.’ Het zou enorm mooi zijn als we dat gaan bereiken."