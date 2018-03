Ontketende Griezmann steelt de show met vier goals tegen Leganés

Atlético Madrid heeft woensdagavond uitgehaald in LaLiga tegen Leganés. Dankzij een ontketende Antoine Griezmann won de nummer twee van de Spaanse competitie met 4-0. De Frans international nam alle doelpunten voor zijn rekening. Door de zege brengt Atlético het gat met koploper Barcelona terug naar vier punten. De Catalanen hebben nog wel een wedstrijd tegoed.

De ploeg van trainer Diego Simeone was op eigen veld vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij en kwam na 25 minuten spelen verdiend op voorsprong. Griezmann werd de diepte ingestuurd en was niet meer in te halen door de verdedigers van Leganés. De aanvaller rondde koeltjes af: 1-0. Tien minuten later verdubbelde Griezmann de voorsprong vanuit een vrije trap. Hij krulde de bal hard langs de muur en scoorde in de hoek van de keeper.

Na rust ging Griemzann vrolijk verder met scoren. Na 55 minuten spelen koos hij positie in het strafschopgebied nadat Filipe Luis op de linkerflank de diepte in werd gestuurd. De Braziliaanse linksback leverde een uitstekende voorzet af en Griezmann kopte dankbaar binnen. Het was de tweede hattrick van de sterspeler van Atleti binnen drie dagen, want afgelopen weekend was het ook al raak tegen Sevilla (2-5). Weer tien minuten later maakte Griezmann zijn vierde van de avond. Diego Costa werd weggestuurd, bleef rustig en zocht zijn ploeggenoot bij de tweede paal. Daar werkte Griezmann de bal vanuit de volley onhoudbaar tegen de touwen.