Di María vervangt geblesseerde Neymar met verve in ‘le Classique’

Paris Saint-Germain blijft op vier fronten actief. De koploper van Frankrijk bereikte woensdagavond de halve finale van de Coupe de France dankzij een 3-0 zege op Olympique Marseille. Ángel Di María was de grote man in het Parc des Princes en nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. PSG, dat de afgelopen drie edities van de Coupe de France won, doet nog mee in beide Franse bekertoernooien en in de Champions League.

Di María nam de plek van de geblesseerde Neymar over als linksbuiten en sloeg in de blessuretijd van de eerste helft voor het eerst toe. De Argentijn werd buiten het strafschopgebied bediend door Julian Draxler, nam aan en haalde direct uit. De lage bal zeilde binnen in de linkerhoek en dat was een verdiend doelpunt. PSG was immers de betere partij in het eerste bedrijf van le Classique en had al enkele goede kansen gekregen, voordat Di María de score opende.

Yuri Berchiche was na zeven minuten de eerste die de reflexen van Steve Mandanda testte. Een inzet van Edinson Cavani op aangeven van Di María vloog over het doel; acht minuten voor rust schampte Di María de paal. De openingstreffer hing dus in de lucht en kwam er dus vlak voor het fluitsignaal. Kort na de onderbreking breidde de thuisploeg de marge uit. Cavani gleed uit na een voorzet van Berchiche, maar Di María stond op de juiste positie om te profiteren. Bij de tweede paal werkte hij de 2-0 tegen de touwen.

De aanvaller zocht vervolgens naar een hattrick. Een venijnig schot met zijn linkerbeen vloog maar net naast, terwijl een omhaal van Draxler ook bijna een doelpunt opleverde. Een fantastische redding van Mandanda voorkwam een treffer van Javier Pastore. Negen minuten voor tijd kreeg PSG alsnog waarnaar het verlangde: Cavani bracht de stand op 3-0 via een prachtige teamgoal. Na een lob van Marco Verratti en een kopbal van Draxler kon de vrijstaande Cavani afronden. Daarna speelde de ploeg de wedstrijd rustig uit.