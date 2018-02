Llorente leidt Tottenham langs Rochdale na afgekeurde ‘VAR-penalty’

Tottenham Hotspur heeft de kwartfinales van de FA Cup bereikt. Wat de ploeg van manager Mauricio Pochettino tien dagen geleden niet lukte tegen Rochdale, lukte nu wel tegen de laagvlieger uit de League One. Na een moeizame eerste helft, waarin vaak een beroep werd gedaan op de videoscheidsrechter, liep de Engelse topclub uiteindelijk uit naar een 6-1 overwinning.

In de vijfde ronde van de FA Cup had Rochdale een tweede wedstrijd weten af te dwingen door thuis met 2-2 gelijk te spelen. Anderhalve week geleden tekende Steve Davies diep in blessuretijd voor de gelijkmaker, waardoor beide ploegen woensdag op herhaling moesten op een koud en ondergesneeuwd Wembley. Het werd een merkwaardige wedstrijd, waarin de VAR met name in de eerste helft een opvallende rol speelde. Al vroeg in de wedstrijd leek Erik Lamela de 1-0 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd op advies van de videoscheidsrechter. Fernando Llorente had namelijk een overtreding gemaakt en zodoende kreeg Rochdale een vrije trap. Het openingsdoelpunt liet niet lang op zich wachten, want na 23 minuten spelen gaf Lamela aan op Heung-Min Son: 1-0.

Nog in de eerste helft zou Tottenham Hotspur ook voordeel hebben van de VAR. De thuisploeg kreeg een vrije trap voor een overtreding op Kieran Trippier, maar na overleg besloot scheidsrechter Paul Tierney de bal op de stip te leggen. De arbitrage was namelijk van mening dat de overtreding in het strafschopgebied werd gemaakt. Omdat Harry Kane op de bank zat, was het aan Son de taak om dit buitenkansje te verzilveren. Het zou compleet anders lopen, want de Zuid-Koreaan onderbrak zijn aanloop door even stil te gaan staan en dat is tegen de regels. Zijn doelpunt werd afgekeurd en Rochdale werd een vrije trap toegekend. Ook kreeg Son een gele kaart.

Nadat Son verzuimd had zijn ploeg op een 2-0 voorsprong te zetten, was het Rochdale dat uit het niets op gelijke hoogte kwam. Stephen Humphrys dook na een pass van Andrew Cannon op voor de neus van Michel Vorm en liet de Nederlandse keeper kansloos. De hekkensluiter van de League One mocht even hopen op een stunt, maar daar kwam na rust verandering in. Tottenham stelde orde op zaken en liep uit naar een ruime overwinning. Vlak na de thee was Llorente liefst drie keer trefzeker en bracht hij met een hattrick de stand op 4-1. Son breidde de voorsprong verder uit naar 5-1, waarna de eindstand in blessuretijd op 6-1 werd bepaald door invaller Kyle Walker-Peers. In de kwartfinale nemen the Spurs het op tegen Swansea City.