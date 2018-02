Feyenoord bereikt finale na treffers Berghuis, Van Persie en Vilhena

Feyenoord heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van de KNVB Beker. In eigen huis ontdeden de Rotterdammers zich van Willem II: 3-0. Op zondag 22 april is AZ in De Kuip de tegenstander in de eindstrijd. Steven Berghuis opende de score voor Feyenoord, waarna basisklant Robin van Persie de marge verdubbelde. Ook Tonny Vilhena kwam nog tot scoren.

Zoals verwacht mocht worden trok Feyenoord al vroeg ten aanval. De eerste mogelijkheid was voor de opgestoomde Ridgeciano Haps, wiens lage schot voorlangs ging. Doelman Mattijs Branderhorst moest vervolgens een lastig, van richting veranderd schot van Karim El Ahmadi pareren. Feyenoord, met Van Persie in de basis op het middenveld, bleef aandringen. Uiteindelijk beloonden de Rotterdammers zichzelf voor de sterke start. Aan de linkerflank ging Haps door tot de achterlijn, om de bal vervolgens voor het doel te brengen. Steven Berghuis reageerde attent en schoot raak.

De buitenspeler had dit seizoen een aandeel in 27 doelpunten in officiële wedstrijden (17 goals, 10 assists) en is daarmee de meest 'waardevolle' speler uit de Eredivisie. Feyenoord vergat vervolgens verder afstand te nemen van Willem II. Van Persie en Jean-Paul Boëtius waren gevaarlijk namens de thuisploeg; Willem II liet weinig van zich horen in aanvallend opzicht. In het tweede bedrijf dwongen de Tilburgers doelman Brad Jones wel tot een redding, toen Damil Dankerlui verantwoordelijk was voor het gevaarlijkste moment van de bezoekers.

Feyenoord bleef naarstig zoeken naar de 2-0 om de wedstrijd op slot te gooien. Het gewenste doelpunt kwam er na een uur via Van Persie. Opnieuw werd de treffer voorbereid door Haps, die het strafschopgebied betrad en Van Persie aan zijn rechterzijde aanspeelde. Het hoge schot van RVP bleek Branderhorst te machtig. De topscorer aller tijden van Oranje werd na tachtig minuten gewisseld en maakte plaats voor Jens Toornstra. Feyenoord kende in die fase weinig problemen en kwam nog op 3-0 na een knappe actie van Vilhena in het strafschopgebied.