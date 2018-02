Verbeek geeft groot compliment: ‘Het doet pijn dat je niet meer kan brengen’

AZ heeft zich volgens Gertjan Verbeek 'dik verdiend' geplaatst voor de finale van de KNVB Beker. De Alkmaarders waren woensdag een paar maten te groot voor FC Twente, erkent trainer Gertjan Verbeek van de Tukkers. "Wij konden daar met beste bedoeling weinig tegenin brengen", analyseert Verbeek de wedstrijd na afloop bij FOX Sports.

Eerder deze maand boekte AZ al een 0-4 zege op FC Twente in de competitie, maar die wedstrijd kende een ander spelbeeld. De ploeg van John van den Brom had toen niet zoveel controle als ditmaal in eigen huis. "Ze hebben lering getrokken uit laatste wedstrijd tegen ons", aldus Verbeek, "Ze hadden het nu beter voor elkaar. Behoudens de eerste tien minuten. Toen had ik nog het idee dat we konden stunten. Daarna nam AZ het initiatief en waren ze heel gefocust. Bij hen lukte alles, bij ons lukte niks."

Met het oog op de strijd tegen degradatie is Verbeek blij dat niet elke Eredivisie-club van het kaliber AZ is. "Dan zou het een mission impossible worden. Maar dit is wel een tik. Ze hebben genadeloos blootgelegd waarom we zo laag staan. We hebben drie dagen de tijd om de kop leeg te maken, voor Groningen", aldus de trainer, die een 'groot compliment' uitdeelt aan de 1100 uitsupporters. "Ze mochten in de bus, maar bleven tot het eind op de tribune. Dat is hartverwarmend. Maar het doet pijn dat je niet meer kan brengen. Je gunt die mensen wat anders."