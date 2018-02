Seedorf incasseert pijnlijke nederlaag; Valencia niet voorbij Real Madrid

Clarence Seedorf blijft wachten op zijn eerste overwinning als trainer van Deportivo La Coruña. De nummer negentien van LaLiga speelde woensdagavond ondermaats tegen Getafe en ging met 3-0 onderuit. Seedorf pakte vorige week zijn eerste punt, maar onder zijn leiding maakte Deportivo nog geen enkele goal. Valencia remiseerde met 1-1 bij Athletic Club en blijft op plek vier, met een punt minder dan Real Madrid.

Getafe - Deportivo La Coruña 3-0

In de veertigste minuut ging het mis voor Seedorf. Getafe-middenvelder Amath Diedhiou werd gelanceerd en tikte de bal langs de uitgekomen keeper Rubén Martínez, waarna Ángel het laatste zetje gaf. Deportivo, met aanwinst Sulley Muntari voor het eerst in de basis, kwam even daarna op een grotere achterstand. Eneko Bóveda werkte de bal ongelukkig in eigen doel na een voorzet vanaf rechts. Deportivo kwam er weinig aan te pas en zag de achterstand in de slotfase nog groter worden. Een dramatische terugspeelbal van Bóveda stelde Jorge Molina in staat om de eindstand te bepalen met een stift.

Athletic Club - Valencia 1-1

Halverwege de eerste helft greep Valencia de leiding in Baskenland. Vanaf zo'n achttien meter krulde Geoffrey Kondogbia de bal in de linkerhoek, buiten bereik van doelman Kepa Arrizabalaga. Bilbao kreeg een uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen, maar de thuisploeg benutte een strafschop niet na een overtreding van Jeison Murillo op Markel Susaeta. Doelman Neto keerde de elfmetertrap van Aritz Aduriz. In de tweede helft kwam Athletic toch langszij. Nadat een vrije trap werd verwerkt, volleerde Óscar de Marcos van buiten het strafschopgebied fraai in de hoek.