AZ droogt FC Twente opnieuw af en meldt zich weer in finale

Net als vorig seizoen heeft AZ zich geplaatst voor de finale van de KNVB Beker. De verliezend finalist van afgelopen jaar had woensdagavond geen kind aan FC Twente: 4-0. Eerder deze maand had AZ in de competitie al met 0-4 gewonnen van de Enschedeërs. In de eindstrijd wacht een ontmoeting met Feyenoord of Willem II: die ploegen maken woensdagavond uit wie doorgaat.

In de ijzige kou kwam AZ een stuk beter voor de dag dan de bezoekers. Veel kansen kregen de Alkmaarders niet, maar ze waren wel voortdurend te vinden op de vijandelijke helft. Bij rust leidde het team van John van den Brom met 1-0. Halverwege de eerste helft opende Guus Til de score via de eerste goede mogelijkheid die AZ kreeg. Jonas Svensson kreeg de bal met wat fortuin mee via Cristián Cuevas en sprintte het zestienmetergebied binnen. Hij bewaarde het overzicht en vond Til, die Joël Drommel verschalkte in de rechterhoek.

De 2-0 leek bijna meteen te volgen, maar Alireza Jahanbakhsh stuitte op de uitgekomen Drommel en de rebound was niet besteed aan Wout Weghorst. Namens Twente zorgde Oussama Assaidi voor het eerste gevaar: hij zag Marco Bizot redding brengen op zijn inzet. Verder kwamen de bezoekers er niet uit in de eerste helft. Het tweede bedrijf toonde gelijkenissen met de eerste helft: AZ had de overhand, zonder vaak gevaarlijk te worden. En ditmaal scoorde de thuisploeg na 18 minuten in plaats van 23.

Vanaf de linkerflank gaf Oussama idrissi een voorzet op Weghorst, die scherp anticipeerde en door de benen van Drommel kopte. Het was alweer zijn negende doelpunt in het bekertoernooi, dit seizoen. Idrissi kwam even daarna zelf tot scoren en ditmaal werd de aanval opgezet vanaf rechts; Fredrik Midtsjö bracht de bal voor het doel en bij de tweede paal werkte Idrissi het leer binnen. Diezelfde Idrissi maakte er ook 4-0 van na knap voorbereidend werk van Weghorst.