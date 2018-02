Juventus verslaat De Roon en Hateboer en bereikt finale Coppa Italia

Juventus heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. Net als in de heenwedstrijd was de nummer twee van de Serie A met 1-0 te sterk voor de ploeg van onder anderen Marten de Roon en Hans Hateboer. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Miralem Pjanic.

De twee ploegen hadden eigenlijk afgelopen zondag ook tegen elkaar moeten spelen in de Serie A, maar door hevige sneeuwval was het veld in Turijn onbespeelbaar geworden. Juventus had de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen dankzij een doelpunt van Gonzalo Higuaín en een gestopte strafschop door Gianluigi Buffon. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini wilde de boel rechtzetten in de return en startte met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis. Bij de thuisploeg ontbraken Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio en Rodrigo Bentancur om uiteenlopende redenen. Paulo Dybala was niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Atalanta ging sterk van start in Turijn en kreeg goede mogelijkheden via Papu Gómez en Remo Freuler. Juventus moest tegenhouden en dat kostte Giorgio Chiellini een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor de finale. Via Mario Mandzukic werd Juventus dreigend, maar oog in oog met doelman Etrit Berisha wist hij niet te scoren. Ook na rust bleef Atalanta aandringen en dat leidde na ruim een uur spelen tot een enorme kans voor Gómez. De aanvoerder van Atalanta werd de diepte ingestuurd en schoot de bal vanaf ongeveer 25 langs de uitgekomen Buffon, en zag de bal de paal raken.

De gemiste kans van Gómez bleek een dure, want tien minuten later kwam Juventus op voorsprong. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri kreeg een strafschop nadat Blaise Matuidi gemakkelijk naar de grond ging. De penalty deze werd benut door Pjanic. Hij schoot dwars door het midden raak en hielp Juventus zodoende naar de finale van de Coppa Italia. Atalanta zou nog twee keer moeten scoren en in het restant van de wedstrijd lukte dat niet. Woensdagavond weet Juventus wie het treft in de finale. De andere halve eindstrijd gaat tussen Lazio en AC Milan.