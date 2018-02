‘De landstitel is belangrijker dan het winnen van de Champions League’

Josep Guardiola pakte zondag zijn eerste prijs als trainer van Manchester City, dankzij een 0-3 zege op Arsenal in de finale van de EFL Cup. De Spanjaard hoopt dit seizoen nog meer eremetaal te veroveren en lijkt al vrijwel zeker van de landstitel. Manchester City heeft een voorsprong van dertien punten op Manchester United en heeft een wedstrijd tegoed, maar Guardiola rekent zich niet rijk. Hij wijst op het zware programma van de komende weken.

Donderdag gaat Manchester City op bezoek bij Arsenal in de Premier League. "Het landskampioenschap is verreweg de belangrijkste prijs en daar strijden we om", zegt Guardiola op de persconferentie voorafgaand aan de kraker. "Die titel is belangrijker dan de Champions League, de FA Cup en de EFL Cup." Volgens Guardiola is er voor zijn ploeg geen reden om te verzaken in de competitie. "We hebben een verschrikkelijk programma, als je kijkt naar de komende zes tegenstanders: Arsenal, Chelsea, Stoke City dat tegen degradatie vecht, Everton dat thuis altijd sterk is tegen ons, Manchester United en Tottenham Hotspur."

Het winnen van de Premier League draait in vergelijking met andere prijzen minder om geluk en meer om consequent presteren, zegt Guardiola. "De Premier League toont aan hoe goed je over elf maanden gemeten bent. Van alle prijzen die ik met mijn technische staf heb gewonnen waren landstitels altijd het moeilijkst. De EFL Cup wonnen we dit seizoen na twee penaltyseries en vanwege de reddingen van Claudio Bravo in het toernooi. Op zo'n manier kun je zelf ook uitgeschakeld worden. Dat is net een muntje opgooien", citeert Sky Sports de trainer van de koploper.

"De competitie draait om consistentie. De spelers weten precies hoe belangrijk de competitie is voor onze toekomst. We weten hoe zwaar het zal worden tot het eind van het seizoen", concludeert Guardiola. Behalve het landskampioenschap kan Manchester City ook de Champions League nog winnen. The Citizens staan met anderhalf been in de kwartfinale, na een 0-4 zege op FC Basel in de heenwedstrijd. De FA Cup is geen mogelijkheid meer, want Manchester City werd vorige week maandag uitgeschakeld door Wigan Athletic.