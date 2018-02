‘Mensen blijven weg bij AZ - FC Twente, ze kiezen voor hun gezondheid’

De wedstrijden in de KNVB Beker vinden woensdagavond doorgang ondanks de winterse omstandigheden. Bij een gevoelstemperatuur van circa -13 graden trapten AZ en FC Twente om 18.30 uur af in de halve finale. Gertjan Verbeek betwijfelt of het een goed idee was om de wedstrijd door te laten gaan, maar John van den Brom heeft er geen probleem mee.

Verbeek deed dinsdag een oproep om het duel uit te stellen. "Ik denk dat je niemand een plezier doet door met -8 of -10 te spelen", zei hij onder meer. De KNVB gaf er geen gehoor aan en vlak voor de aftrap werd Verbeek door FOX Sports gevraagd of hij 'pissig' is. "Nee, ik ben niet pissig dat het doorgaat, maar ik verwonder me slechts. Je wilt de mensen wat bieden. Dat is moeilijk met deze omstandigheden."

"Ik denk dat er mensen wegblijven. Zij denken: ik kies voor m'n gezondheid en blijf lekker voor de televisie hangen. Dat is jammer en dat verdient zo'n wedstrijd niet, maar de KNVB bepaalt", stelt de trainer van Twente. Collega Van den Brom vindt dat er 'veel te veel' ophef is geweest over het doorgaan van de wedstrijden. "Jammer, want het gaat om de halve finale van de beker. Wij zijn er klaar voor", aldus de oefenmeester van AZ.