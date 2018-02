Oranje Leeuwinnen starten Algarve Cup met sensationele zege op Japan

De Oranje Leeuwinnen zijn woensdag uitstekend begonnen aan de Algarve Cup, een vriendschappelijk toernooi met een zeer sterk deelnemersveld. In Portugal werd Japan, de wereldkampioen van 2011 en vice-wereldkampioen van 2015, met liefst 2-6 verslagen. De Europees kampioen kende een droomstart en stond na iets meer dan een half uur spelen al met 0-4 voor.

Al na vier minuten kwam Oranje op voorsprong. Het was Lieke Martens die de bal in het strafschopgebied kreeg aangespeeld door Lineth Beerensteyn en afrondde in de verre hoek. Na acht minuten spelen werd de voorsprong verdubbeld door Beerensteyn, dit keer op aangeven van Martens. In de 31ste minuut kwam een afgeslagen corner voor de voeten van Siri Worm: 0-3. Vlak daarna profiteerde Shanice van de Sanden van een enorme blunder van de Japanse keepster. Van de Sanden kreeg de bal in haar voeten gespeeld en strafte de fout af.

Japan deed voor rust nog wat terug via Emi Nakajima. Toch gingen de Oranje Leeuwinnen de kleedkamer in met een marge van vier, want op slag van rust kopte Stefanie van der Gragt uit een hoekschop de 1-5 tegen de touwen. Na rust liep Oranje nog verder uit via Martens. De eindstand werd op 2-6 bepaald door Mana Iwabuchi. In de groepsfase volgt vrijdag een wedstrijd tegen Denemarken, de ploeg die Nederland afgelopen zomer nog versloeg in de EK-finale. Maandag staat het duel met IJsland op het programma.