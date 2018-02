Ajax is Frenkie de Jong door enkelblessure wekenlang kwijt

Ajax moet het de komende weken doen zonder Frenkie de Jong. De talentvolle middenvelder, die dit seizoen ook als centrumverdediger wordt ingezet bij de Amsterdammers, heeft woensdag tijdens de training een enkelblessure opgelopen. Hierdoor is hij de komende weken zeker niet inzetbaar, zo laat Ajax weten via de officiële kanalen.

De Jong moest de training woensdag staken en onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat hij letsel aan zijn enkelband heeft opgelopen. Ajax meldt dat De Jong zeker de komende weken niet inzetbaar is. Wanneer hij wordt terug verwacht, wordt niet gemeld. De komende periode neemt Ajax het in de Eredivisie op tegen Vitesse, sc Heerenveen, Sparta Rotterdam en FC Groningen.

Het wegvallen van De Jong is voor zowel de speler zelf als voor de ploeg een aderlating. De twintigjarige Ajacied speelde zich onder Marcel Keizer in de basis en blinkt haast wekelijks uit. Onder Erik ten Hag speelt hij naast Matthijs de Ligt in het hart van de verdediging. Maximilian Wöber en Nick Viergever zijn de alternatieven voor Ten Hag in het centrum.