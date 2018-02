‘Ik had nooit verwacht dat Robben de speler zou worden die hij is geworden’

Ruud Gullit slaagde er samen met Dick Advocaat niet in om Oranje naar het WK in Rusland te leiden. Nu de oud-international een stapje terug heeft gedaan, kijkt hij in gesprek met Omnisport kort terug op de mislukte WK-kwalificatie en de toekomst van het Nederlands elftal onder Ronald Koeman. Ook laat hij zijn licht schijnen over de loopbaan van Arjen Robben en neemt hij ons terug naar het EK van 1988. Bekijk de video hieronder.