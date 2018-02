Bayern dicht bij ‘man van 60 miljoen’: ‘Hij is meer een Robben’

Arjen Robben en Franck Ribéry lopen komende zomer uit hun contract en Bayern München heeft nog altijd niet aangegeven dat het aan het onderhandelen is over een langere verbintenis met de routiniers. Willy Sagnol, die achter de schermen werkzaam is bij de Duitse topclub, ziet in Malcom de ideale vervanger van beide aanvallers.

Sagnol was van 2014 tot 2016 coach bij Girondins Bordeaux, de club waar de Braziliaan momenteel furore maakt met zijn imponerende spel op zo'n jonge leeftijd. "Ik heb Malcom ontdekt en bracht hem van Brazilië naar Bordeaux in januari 2016", begint de oud-verdediger in gesprek met BILD. "Hij is meer een Robben dan een Ribéry."

"Hij is niet zo snel, maar heeft een geweldige techniek. Ik kreeg wat kritiek in Frankrijk, omdat ik vijf miljoen euro betaalde voor een achttienjarige. Maar als je vandaag de dag kijkt, is het een koopje. En hij is nog lang niet uitontwikkeld." Bayern heeft de interesse in de aanvaller reeds bevestigd en ziet in de Braziliaan een toekomstige ster.

Naast Bayern zouden ook Tottenham Hotspur en Arsenal azen op Malcom. De speler zou echter al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met der Rekordmeister over een contract van vijf jaar. Bayern moet naar verluidt nog om de tafel met Bordeaux, maar volgens Sagnol wil de Franse club graag meewerken aan een transfer van Malcom, die zestig miljoen euro moet kosten: "Bordeaux wil verkopen, want ze willen het geld graag hebben."