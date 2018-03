‘ADO Den Haag is voor mij niet reëel, maar zeg nooit ‘nooit’’’

Djamel Leeflang werd niet opgeleid bij een betaaldvoetbalorganisatie, maar slaagde er desondanks in om profvoetballer te worden. De 25-jarige middenvelder ruilde Vitesse Delft in de winter van 2012 in voor Deltras Sidoarjo in Indonesië en later voetbalde hij ook nog op Malta en op de Malediven. Een terugkeer naar Nederland ziet Leeflang niet gauw gebeuren, zo vertelt hij aan Voetbalzone.

Leeflang heeft in het verleden contact gehad met clubs uit de Jupiler League, zo erkent hij: “Maar dat is momenteel niet interessant genoeg voor mij. Ik houd ervan om te reizen en te avonturieren en Nederland is bekend terrein. En om eerlijk te zijn, is het financiële plaatje hier ook heel anders”, aldus de geboren en getogen Hagenaar van het Indonesische Perseru Serui.

“Ik zou in de Jupiler League niet kunnen verdienen wat ik hier verdien. Dat is ook een belangrijk aspect. Ik concentreer mij vooral op Azië. Ik hoop hier door te groeien, zowel in sportief als financieel opzicht.” Een dienstverband bij ADO Den Haag, de club van zijn thuisstad, is volgens Leeflang ‘niet reëel’: “Daar denk ik niet aan. Maar zeg nooit ‘nooit’.”

Het volledige interview met Djamel Leeflang verschijnt zondag op onze website.