Besiktas licht optie en maakt miljoenen over om Lens te strikken

Jeremain Lens is ook na dit seizoen speler van Besiktas. De Turkse landskampioen meldt woensdagmiddag via de officiële kanalen dat het de optie tot koop heeft geactiveerd en dat de huur van de dertigjarige Nederlander van Sunderland omgezet wordt in een definitieve verbintenis in Istanbul.

Lens, die regelmatig speelminuten maakt bij de Turkse topclub, werd dit seizoen gehuurd van Sunderland. Dit seizoen kwam de aanvaller tot twintig wedstrijden in Turkijke, waarin hij vier keer tot scoren kwam en vijf assists heeft gegeven. Besiktas lijkt tevreden te zijn over de prestaties van de Nederlander, aangezien hij nu definitief is ingelijfd.

Besiktas betaalde Sunderland reeds anderhalf miljoen euro om Lens te huren. Nu zal de club nog eens ruim vier miljoen euro overmaken om hem los te weken bij de Championship-club. De 34-voudig international, die in het verleden actief was voor onder meer Fenerbahçe, PSV, AZ en NEC, had nog tot medio 2019 een contract bij Sunderland. Naar verluidt heeft Lens tot medio 2022 getekend bij Besiktas.