‘Sánchez wellicht, maar hij is de enige die nu zeker van wereldklasse is’

Manchester United zag David de Gea in 2015 al bijna naar Real Madrid vertrekken en de doelman wordt nu opnieuw in verband gebracht met een overstap naar de Koninklijke. Gary Neville denkt echter dat zijn voormalige werkgever er goed aan zou doen om alles uit de kast te trekken om de doelman aan boord te houden.

“De Gea is de enige speler van wereldklasse die Manchester United op dit moment heeft. Je zou Alexis Sánchez daar misschien ook onder kunnen scharen, maar op het moment nog niet. Ondanks dat hij de afgelopen vijf of zes jaar op een niveau heeft gepresteerd dat je wereldklasse zou kunnen noemen”, begint de voormalige rechtsback in gesprek met Goal. “Maar De Gea is de enige speler waarvan ik op dit moment zou zeggen dat hij op wereldklasseniveau heeft gepresteerd bij de club.”

“Een andere speler waar ik van zou zeggen dat hij het geweldig doet, of je hem nou wereldklasse noemt of niet, is Antonio Valencia in de afgelopen twee of drie jaar. Hij doet het uitstekend”, gaat Neville verder. De Engelsman verwacht niet dat de komst van Sánchez voor enorme problemen gaat zorgen voor Marcus Rashford, Anthony Martial en Jesse Lingard: “Ze krijgen hun wedstrijden. Ze zullen alleen niet iedere week spelen en ik verwacht dat spelers van Manchester United wel hun best zullen doen om dat voor elkaar te krijgen.”

“Het probleem voor José Mourinho is op het moment hoe je Romelu Lukaku, Rashford, Martial en Sánchez samen in een aanval krijgt die werkt. Dat is de grote vraag op dit moment, wie speelt er op rechts? Martial heeft er gespeeld, we hebben Sánchez er een aantal wedstrijd zien spelen, maar het is voor hen allebei niet de ideale positie. Ze willen waarschijnlijk allemaal liever in de spits spelen, Rashford, Martial, Sánchez en Lukaku helemaal. Dus op dit moment is het interessantste hoe zij met z’n drieën gaan spelen, niet wie er speelt. Ze moeten laten zien dat ze samen kunnen spelen.”