Icoon laakt 'verschrikkelijke' keuze Van Bronckhorst: 'Feyenoord-onwaardig’

Feyenoord verloor zondag in eigen huis met 1-3 van PSV. De Rotterdammers maakten een zeer slechte indruk tegen de ploeg van Phillip Cocu. Rinus Israël, oud-verdediger van Feyenoord, vond het optreden van de regerend landskampioen beschamend en hekelt de keuze van Giovanni van Bronckhorst om Robin van Persie niet te laten starten.

"Het was verschrikkelijk. Spelers sparen tegen PSV is Feyenoord-onwaardig. Van Persie had bijvoorbeeld gewoon minuten moeten maken", zegt de clubicoon, die van 1966 tot 1974 acteerde voor Feyenoord, in gesprek met NuSport. Israël is dan ook blij dat Van Persie tegen Willem II hoogstwaarschijnlijk wel in de basis staat, achter spits Nicolai Jörgensen.

"Hij kan niet meer negentig minuten volle bak gaan, maar met een geniale actie kan hij wel wat teweegbrengen. Dat heeft dit Feyenoord nodig." Israël vindt dat de mogelijke winst van de KNVB Beker niet betekent dat Feyenoord een geslaagd seizoen heeft. "Het verval na vorig seizoen is te groot. Het was te vaak heel slecht. En we moeten de prestaties in het bekertoernooi niet overdrijven."

"Qua loting zat het niet tegen, met alleen maar thuiswedstrijden. Dat mogen we niet vergeten", aldus Israël, die verwacht dat Feyenoord woensdagavond sportieve revanche gaat nemen door Willem II te verslaan. "Willem II is geen hoogvlieger. Begin dit seizoen was ik er nog bij in De Kuip toen Feyenoord voor de competitie tegen Willem II speelde en toen werd het 5-0. Zo groot kan het verschil dus zijn."