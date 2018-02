Van Gaal wilde duo en bood 95 miljoen: ‘Maar ze wilden hem niet verkopen’

Louis van Gaal wilde bij zijn komst naar Manchester United in 2014 verschillende spelers naar Old Trafford halen. De voormalig manager van de Engelse grootmacht zegt in gesprek met BILD dat met name Mats Hummels en Thomas Müller, beiden tegenwoordig actief bij Bayern München, doelwitten waren van the Red Devils.

Hummels gaf eerder al aan dat hij in het verleden dicht bij een transfer naar de Premier League was en Van Gaal bevestigt dit. "Ik wilde Hummels strikken bij Manchester United", begint de ervaren oefenmeester tegenover BILD. "Maar omdat hij destijds een minder seizoen achter de rug had, besloten we uiteindelijk om niet toe te happen."

Ook Müller stond op de radar van Van Gaal, die bij Bayern samenwerkte met de Duitse aanvaller. United bood der Rekordmeister ruim 95 miljoen euro, maar van een transfer kwam het niet: "Ik kan bevestigen dat ik Müller wilde hebben. Maar er was niets wat we konden doen. Bayern maakte duidelijk dat ze hem absoluut niet wilden verkopen."