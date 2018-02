‘Als mensen vroegen of ik bij Ajax speelde, ontkende ik dat altijd eerst’

Wesley Sneijder kan met onder meer winst van de Champions League en landstitels in vier verschillende landen terugkijken op een geslaagde carrière. Voor zijn oudere broer Jeffrey verliep het bestaan van profvoetballer echter minder succesvol. De inmiddels 35-jarige oud-aanvaller schopte het nog wel tot speler van Telstar, maar stelt dat hij door zijn eigen mentaliteit niet verder is gekomen.

“Ik lees en hoor nog weleens dat mijn talent er door blessures nooit is uitgekomen, maar dat is me veel te gemakkelijk. Als je écht een goede mentaliteit hebt, overwin je ook de kruisband- en kraakbeenproblemen die ik heb gehad. Kijk naar Ruud van Nistelrooij”, legt Sneijder, die zijn blessureleed ook een ideaal antwoord vond als hem werd gevraagd waarom hij het niet heeft gered, uit in gesprek met Voetbal International

Sneijder genoot zijn opleiding, net als zijn jongere broers Wesley en Rodney, bij Ajax: “Tot mijn zestiende, zeventiende ging het goed. Ik ben bij Ajax negen jaar aanvoerder geweest. Daarna ging ik domme dingen doen en was ik met allesbehalve voetbal bezig”, gaat hij verder. De voormalige vleugelspits verzon altijd wel een ‘pijntje’ om onder een tweede training van de dag uit te komen: “Als je blessures gaat faken, krijg je ze uiteindelijk vanzelf.”

De geboren Utrechter groeide op in een wijk waar Ajax op weinig steun kon rekenen en ondervond daar ook hinder van: “Als ik met mijn grote voetbaltas over straat moest, verborg ik het logo. Als mensen vroegen of ik bij Ajax speelde, probeerde ik dat eerst altijd te ontkennen. Ik kon het natuurlijk niet geheimhouden”, sluit Sneijder, die een aantal keer gedaan heeft of hij geblesseerd was als vrienden uit de buurt kwamen kijken, af.