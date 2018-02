Stunt tegen Ajax biedt hoop: ‘PSV was dat seizoen oppermachtig’

Willem II gaat woensdagavond proberen zich te kwalificeren voor de finale van de KNVB Beker ten koste van Feyenoord. De regerend landskampioen is favoriet in De Kuip, maar een stunt is niet uitgesloten, weet Robert Maaskant. De voormalig trainer van de Tilburgers wist in 2005 de eindstrijd te behalen door Ajax te verslaan (1-0).

"Ik weet eigenlijk nog best veel van die halve finale. Bijvoorbeeld dat we voor de wedstrijd gingen eten in een restaurant tegenover het stadion. Na het diner besloten we om met z'n allen dwars door de supporters naar het stadion te lopen. Dat gaf een enorme boost", aldus de voormalig oefenmeester in gesprek met de NOS.

Maaskant erkent dat Ajax toen veel beter was en zegt dat men vooral de focus ging leggen op het bekertoernooi toen de Amsterdammers verslagen werden. "We wisten voor die wedstrijd al dat PSV de tegenstander zou zijn in de finale. PSV was dat seizoen oppermachtig met spelers als Mark van Bommel en Phillip Cocu. Zij werden kampioen en dus mochten wij Europees voetbal spelen als we de finale zouden halen. Maar dan wil je winnen ook, natuurlijk."

PSV won echter met 4-0. "Ik was zo ziek van die nederlaag, dat ik de huldiging niet eens heb afgewacht. Ik weet nog dat KNVB-directeur Henk Kesler me terugriep, maar ik kon het niet opbrengen om op het podium te komen", aldus Maaskant, die ook vooruitblikt op de kansen voor Willem II tegen Feyenoord: "Een kans heb je altijd en Feyenoord draait ook niet lekker. Maar het lijkt me uitgesloten dat Feyenoord die wedstrijd in de eigen Kuip zou laten lopen."