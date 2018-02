‘Herrieschopper’ weigerde Chelsea: ‘Dan was ik al vaker van club gewisseld’

Radja Nainggolan wil graag naar het WK in Rusland, maar in het verleden had hij wel eens akkefietjes met bondscoach Roberto Martínez. De mannetjesputter werd in de media bestempeld als 'een lastige jongen' en 'herrieschopper'. In gesprek met Sport/Voetbalmagazine zegt de Belg dat hij zichzelf zal moeten aanpassen om komende zomer actief te zijn op het WK.

"Het belangrijkste is bij de WK-selectie horen. Ik lig goed bij iedereen. Vraag maar rond. Ik ben geen herrieschopper, heb nooit een probleem gehad met een andere speler. Maar misschien moet ik proberen een beetje beter te liggen bij de bondscoach zelf, hoewel ik nooit problemen had met hem", zegt de 29-jarige middenvelder van AS Roma.

"Soms moet je kunnen accepteren dat er keuzes worden gemaakt waar je het zelf niet eens mee bent", vervolgt Nainggolan, die niet graag zou vertrekken bij Roma. "Ik kon naar Chelsea, maar ook naar andere ploegen... Maar op mijn 28, 29 jaar ergens anders opnieuw beginnen, in een nieuwe cultuur, een andere levensstijl, dat is niets voor mij. Als geld mijn motivatie was geweest, was ik al vaker van club gewisseld en was mijn loon al vaker omhoog gegaan.”

Nainggolan vertelt dat hij geniet van het leven in Rome en dat hij een goede band heeft met Roma-legende Francesco Totti: "Totti komt nog steeds in de kleedkamer. Hij is iemand die meteen zegt wat hij denkt, ik ook. Toen ik hier aankwam, keek ik wel wat tegen hem op, hij was toch God in Rome, maar ik denk dat ik snel een goeie indruk heb gemaakt, ook op hem. Hij neemt zichzelf niet te serieus, net als ik."