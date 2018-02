Besluit Bosz kwam hard aan: ‘Ze waren bij Ajax ook heel duidelijk’

Diederik Boer hoopte dat hij veelvuldig aan de bak zou komen bij Ajax, zeker toen bekend werd dat Jasper Cillessen vertrok naar Barcelona. Peter Bosz, destijds trainer van de Amsterdamse club, opteerde echter voor André Onana. Boer, die momenteel weer onder contract staat bij PEC Zwolle, baalde van de keuze van Bosz.

"Twee dagen voor de wedstrijd tegen Willem II hoorden we dat Jasper Cillessen naar Barcelona ging", memoreert Boer in gesprek met Voetbal International. Boer fungeerde doorgaans als tweede keeper en verwachtte daarom in de basis te mogen starten. "En toen kwam Peter Bosz naar me toe en zei dat hij André Onana een kans wilde geven."

Boer vertelt dat het besluit van Bosz hard aankwam. "Eerst probeer ik het zelf op te lossen. In die zin ben ik wel een binnenvetter, ja", aldus de routinier, die achteraf geen spijt had van zijn keuze voor Ajax: "Ze waren bij Ajax ook heel duidelijk, ik was gehaald als reserve en ik geloof ook dat ik gewoon niet goed genoeg ben om de eerste keeper te zijn bij een topclub. Ik denk dat ik net iets beter ben dan de gemiddelde Eredivisie-doelman."