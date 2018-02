‘We zien wat we zien en willen Davy Klaassen nog niet opstellen’

Davy Klaassen maakte afgelopen zomer voor 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Everton, maar komt er in zijn eerste seizoen in Liverpool niet aan te pas. De middenvelder zat in oktober voor het laatst bij de selectie van the Toffees voor een Premier League-wedstrijd en speelde in december zijn laatste officiële duel voor de Engelsen. Trainer Sam Allardyce is tevreden over Klaassens inzet, maar geeft hem weinig hoop op speelminuten in de nabije toekomst.

“Op dit moment doet Klaassen op het trainingsveld alles wat hij kan. Hij is niet iemand die mokt, iedere keer als hij op de training verschijnt doet hij zijn best. Maar op het moment zien we wat we zien, we zien de kwaliteiten van de andere spelers en hebben bij Klaassen nog niet echt iets gezien waardoor we hem willen opstellen”, legt Allardyce uit aan de Liverpool Echo.

“Hij heeft veel concurrentie en die concurrentie is iets wat je moet accepteren en waardoor je moet zorgen dat je beter wordt, zodat je de kans kan grijpen als je hem krijgt. Misschien geven we hem ergens in de toekomst die kans wel”, sluit Big Sam af. Klaassen kwam tot nu toe dertien in actie voor Everton, waarin hij niet wist te scoren en één assist leverde.