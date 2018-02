Stegeman ruilt Heracles in voor Jupiler League: ‘Deze keuze past bij mij’

John Stegeman is met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles, zo meldt de club uit de Jupiler League woensdag via de officiële kanalen. De 41-jarige trainer, die momenteel nog actief is bij Heracles Almelo, tekent een contract voor twee seizoenen in Deventer. Marco Heering wordt vanaf komend seizoen een van de assistent-trainers bij Go Ahead.

Stegeman was als speler actief voor onder meer Vitesse, Helmond Sport, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo. Bij laatstgenoemde club begon hij in 2008 zijn loopbaan als trainer. Eerst als assistent; sinds 31 augustus 2014 als hoofdcoach. In zijn eerste seizoen behoedde hij Heracles voor degradatie en een jaar later behaalde hij met de club voor het eerst in de clubhistorie Europees voetbal. Vorig seizoen eindigde de club als tiende in de Eredivisie.

“Onlangs heb ik samen met Edwin Lugt en Hans de Vroome een kop koffie gedronken. Puur om eens nader kennis te maken, aangezien ik Edwin al kende uit Epe, waar ik ook woon. Aan dat gesprek hield ik een zeer positief gevoel over. Onze voetbalvisies komen overeen, waarin het gaat om spelers ontwikkelen en beter maken, waardoor je als team ook beter wordt”, zegt Stegeman op de clubsite van zijn nieuwe werkgever.

“Dat kwam ook naar voren tijdens de gesprekken die we daarna voerden, ook met Paul Bosvelt erbij. Mensen die mij niet kennen vinden dit misschien een bijzondere move, van Heracles Almelo naar Go Ahead Eagles. Mensen die mij kennen weten dat deze keuze bij mij past. Ik ga op mijn gevoel af. Dat gevoel zegt: bij Go Ahead Eagles ligt een prachtige uitdaging waar ik met toegewijde mensen aan mag werken.”