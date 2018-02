Vertrek ‘wereldklasse speler’ dreigt voor Spurs: ‘Ze moeten hem meer betalen’

Harry Kane imponeert dit seizoen bij Tottenham Hotspur en zodoende zouden de Europese grootmachten in de rij staan voor de goaltjesdief. Teddy Sheringham ziet in zijn landgenoot een speler van wereldklasse. De oud-spits van onder meer Tottenham en Manchester United ziet Kane graag voetballen bij een andere topclub.

"Het lijkt wel alsof hij aan het einde van ieder seizoen tegen zichzelf zegt: ‘Wat ga ik nu doen? Hoe kan ik nog beter worden?’ Hij blijft zich maar ontwikkelen. Dat is moeilijk te doen als je al zo hoog op de ladder staat", zegt Sheringham in gesprek met de Daily Mail. "Als hij te koop zou staan, kan hij overal naartoe. Geen enkel probleem. En dat is waarom Tottenham hem moet behouden."

"Ze moeten dit jaar iets winnen, ze moeten hem tevreden en blij houden. Ze moeten hem ook meer betalen, zodat het gelijkloopt met de andere topspelers. Hij is nu blij en gelukkig, en de club doet het goed, en zolang dat doorgaat, zal hij ook wel gelukkig blijven", aldus de voormalig aanvaller, die te weinig kwaliteit ziet bij de nationale ploeg van Engeland.

"Of we het goed gaat doen op het WK in Rusland? Eerlijk gezegd: nee. Als je het WK wil winnen, moet je twee of drie spelers van wereldklasse hebben. Engeland heeft alleen Kane. De rest van de ploeg is wel goed, maar sommigen komen niet eens aan spelen toe bij hun clubs. Verschrikkelijk voor het Engelse voetbal. Het wordt een zware zomer, Gareth Southgate (bondscoach, red.) krijgt het zwaar te verduren."