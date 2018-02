‘Juist die helft bij PSV versterkte gevoel dat we weer kampioen konden worden’

Feyenoord werd vorig seizoen na achttien jaar weer een keer landskampioen, maar de titelhouder weet in de huidige voetbaljaargang geen rol van betekenis te spelen in de strijd om de bovenste posities in de Eredivisie. Jan-Arie van der Heijden was er aan het begin van het seizoen juist van overtuigd dat Feyenoord ook dit jaar mee zou doen en haalt de nederlaag van zijn ploeg bij PSV aan als voorbeeld.

Feyenoord ging toen vroeg in het seizoen met 1-0 onderuit, maar was met een man minder een helft lang wel de bovenste partij: “Juist die ene helft bij PSV waarover we eerder spraken, met tien tegen elf, versterkte het gevoel dat we weer kampioen konden gaan worden. En dan moet je een paar maanden later concluderen dat het niet gaat lukken. Ik vind dat eigenlijk wel wrang”, blikt hij terug tegenover Voetbal International.

De verdediger heeft er geen duidelijke verklaring voor waarom Feyenoord dit seizoen afgezakt is naar de vijfde positie, met een achterstand van 23 punten op de koploper uit Eindhoven: “Het was in ieder geval wel mijn ambitie, ónze ambitie. De voorwaarden lagen er ook. Als je ook kijkt naar het niveau tijdens de trainingen in de voorbereiding, dat was gewoon heel erg hoog.”

De Rotterdammers namen afgelopen zomer afscheid van dragende spelers als Eljero Elia, Dirk Kuyt, Rick Karsdorp en Terence Kongolo. Van der Heijden vindt echter niet dat dit als een excuus aangevoerd mag worden en stelt ook dat Feyenoord vervangers heeft gehaald voor die vertrekkers: “En met al die vervangers moet je toch in De Kuip kunnen winnen van, met alle respect, NAC Breda en VVV-Venlo? Niettemin schijnt het dus moeilijk te zijn, kampioen worden en dat een jaar later weer voor elkaar krijgen.”