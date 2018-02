‘Real verlegt aandacht van Kane en onderhandelt met Lewandowski’

Real Madrid is momenteel in onderhandeling met Robert Lewandowski over een transfer naar de Spaanse hoofdstad, meldt Sky Deutschland. De spits, die een contractverlenging in Beieren naast zich neer heeft gelegd, is de voornaamste kandidaat om de aanval van de Koninklijke te versterken, aangezien Tottenham Hotspur niet happig is op een vertrek van Harry Kane.

Sky meldt dat José Ángel Sánchez, directeur van Real, al weken onderhandelt met Lewandowski en diens entourage over een overstap. De Pool ziet een transfer naar Real absoluut zitten en zou na vier jaar graag vertrekken bij Bayern. Voorzitter Florentino Pérez zou Lewandowksi dolgraag in het Santiago Bernabéu zien acteren, zeker gezien de slechte vorm waarin Karim Benzema dit seizoen steekt.

The Independent claimt dat de Champions League-winnaar uiteindelijk de hele aanvalslinie wil veranderen, waarbij naast Benzema ook Gareth Bale en Cristiano Ronaldo het veld moeten ruimen. Naast Neymar zou ook Kane op het verlanglijstje staan, maar de halsstarrige attitude van Tottenham dat de spits niet te koop is, zou Real naar Lewandowski hebben geleid.

De spits van der Rekordmeister, die onlangs van zaakwaarnemer veranderde, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag voor Real zou willen uitkomen. De nieuwe belangenbehartiger, Pini Zahavi, zou een goede relatie hebben met Pérez. Zowel Chelsea als Manchester United zouden binnenkort een poging gaan ondernemen om Lewandowski te strikken, maar Real zou een streepje voor hebben.