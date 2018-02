Stam op de schopstoel: ‘Ik voel geen druk, ik zal niet verrast zijn’

Reading verloor dinsdagavond in eigen huis met 1-3 van Sheffield United en door de nederlaag lijkt het ontslag van Jaap Stam onvermijdelijk. Geruchten doen al weken de ronde dat de oefenmeester van the Royals door de erbarmelijke resultaten zijn biezen kan pakken en na de zoveelste deceptie beseft Stam zelf ook wel dat hij wellicht niet lang meer werkzaam is bij de Championship-club.

"Ze hadden eerlijk gezegd ook zomaar zes of zeven keer kunnen scoren", zegt de oud-verdediger, die met zijn club slechts vier punten boven de degradatiestreep staat, in gesprek met Voetbal International. "Als je verdedigend niet scherp aan de wedstrijd begint, geef je de tegenstander kansen. We hadden zelf sneller de aanval kunnen zoeken, maar dat gebeurde niet."

Stam speelde met zijn ploeg vorig seizoen nog de play-offs voor promotie naar de Premier League, maar dit seizoen gaat het beduidend slechter, erkent Stam. "Ik voel geen druk, want iedereen weet wat er kan gebeuren in het voetbal. Als de club een beslissing wil nemen, kan zij dat doen. Iedereen weet dat, als je aan een slechte reeks bezig bent en geen wedstrijden wint, er een beslissing over je toekomst kan worden genomen."

De trainer wil het woord ontslag niet in zijn mond nemen: "Dat is niet aan mij, dat is gewoon hoe het werkt in het voetbal. Ik zal niet verrast zijn als een dergelijke beslissing zal worden genomen." Stam heeft sinds de zomer van 2016 de leiding bij Reading. Vorig jaar verlengde Stam nog tot medio 2019. Naar verluidt is Reading al druk bezig met een opvolger voor de Nederlander.