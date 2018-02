Wenger geïrriteerd na toekomstvragen: ‘Heb de hele wereld af moeten wijzen’

De positie van Arsène Wenger als manager van Arsenal lijkt onhoudbaar. The Gunners verloren afgelopen weekeinde de finale van de EFL Cup met 0-3 van Manchester City en met name de manier waarop dat gebeurde zorgt nu voor de nodige kritiek. Toch zegt de Fransman zich op dit moment geen zorgen te maken over zijn positie.

“Mijn positie is mijn positie. Dat is de laatste zorg die ik op dit moment heb. Mijn werk is om te focussen op de prestaties en om uiteindelijk prestaties te leveren. Het is aan andere mensen om mij te beoordelen, ik ga mezelf niet evalueren. Ik heb jullie net verteld hoe ik erover denk. We zitten nu in een situatie waarin we ons moeten focussen op de volgende wedstrijd”, wordt Wenger op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Manchester City geciteerd door onder meer The Independent en de Daily Telegraph.

“Ik vraag toch ook niet aan jullie of je functioneren aan het einde van het seizoen beoordeeld wordt. Als jullie duidelijkheid willen, kan ik exact hetzelfde antwoord herhalen”, vervolgt de manager van the Gunners. “Ik ben gewoon verbaasd dat ik elke keer exact dezelfde vragen moet beantwoorden. Ik ben hier nu al 21 jaar en heb de hele wereld af moeten wijzen om mijn contract te respecteren. Ik vind het dan verbazingwekkend dat ik elke keer op deze vragen antwoord moet gaan geven.”

Wenger begrijpt dat er na de verloren finale tegen Manchester City kritiek is op zijn spelers. “We moeten er mee leren leven dat het bij de huidige tijd hoort dat er mensen zijn wiens baan het is om commentaar te leveren. Het is belangrijk dat we nu op de juiste manier reageren en het zou helpen als we de volgende wedstrijd winnen.”