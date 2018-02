Isimat praat met Pogba: ‘Iedere week CL-niveau, daar word je ook beter van’

Sinds 2014 speelt Nicolas Isimat-Mirin in het shirt van PSV. De 26-jarige verdediger werd eerst een seizoen gehuurd van AS Monaco, waarna de Eindhovenaren hem definitief binnenhaalden. De Fransman beaamt dat er grotere competities zijn dan de Eredivisie, maar voorlopig denkt hij nog niet aan een vertrek bij PSV.

“Natuurlijk zijn er andere mooie clubs en grotere competities en ik heb vrienden die daarin spelen. Maar ik moet doen wat goed is voor mij en ik ben blij bij PSV. En er zijn nog uitdagingen genoeg”, zegt de verdediger in gesprek met Voetbal International. Een van zijn vrienden is Paul Pogba en met hem en zijn broers praat Isimat geregeld over de Europese competities. Van hen hoort hij dat de competities elders in Europa zwaarder zijn dan de Eredivisie.

“De clubs zijn meer aan elkaar gewaagd waardoor je meer zware wedstrijden achter elkaar speelt. Iedere week Champions League-niveau, daar word je natuurlijk ook een betere voetballer van”, aldus Isimat, die met PSV op koers ligt om kampioen te worden. Hij wil graag met de Eindhovenaren in de Champions League spelen. We moeten het zo goed doen, dat talentvolle spelers niet wegwillen, maar willen blijven in Nederland.”

“Ik weet dat er ergens anders meer geld verdiend kan worden, maar dat kan veranderen. Dat weet ik zeker. Hoe? Door veel Europese wedstrijden te winnen. Jullie hebben alles in Nederland. Grote clubs met historie, mooie stadions, goede opleidingen en talentvolle spelers”, besluit de Fransman, wiens contract bij PSV nog loopt tot medio 2020.