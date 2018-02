‘Wenger is een schande omdat hij spelers met dat soort karakters binnenlaat’

Na de kansloze 0-3 nederlaag in de finale van de EFL Cup tegen Manchester City is de kritiek op Arsenal-manager Arsène Wenger weer behoorlijk toegenomen. Ook Stan Collymore doet in zijn column in de Daily Mirror zijn duit in het zakje. “In de laatste tien jaar heeft Wenger ons in principe helemaal niets gegeven”, schrijft de oud-aanvaller van onder meer Liverpool en Aston Villa.

“Het lijkt wel alsof hij geen idee heeft, compleet het tegenovergestelde van de bebrilde en charmante innovator die hij was toen hij naar Arsenal kwam. De wedstrijd tegen City was een samenvatting van wat er op dit moment mis is met Arsenal. Ze werden op alle fronten afgetroefd en het meest trieste is dat Manchester City niet eens op zijn best was”, stelt Collymore. “Toen ik de reacties las, kwam ik tot de conclusie dat ook de laatste steun voor Wenger inmiddels verdwenen is.”

“Ook de laatste supporters die nog achter Wenger stonden lijken te zijn ontwaakt en zien nu iets wat de meeste mensen al zeven of acht jaar zien”, vervolgt de oud-aanvaller. “Het lijkt alleen maar slechter te gaan met de club en sommige supporters lijken daardoor verdoofd te zijn. Zij denken dat ze er niks aan kunnen doen, maar als ik een fan van Arsenal was, zou ik naar het stadion gaan om veranderingen te eisen. Als ik dan zou horen dat Wenger alsnog zijn contract uit gaat dienen, zou ik op social media medesupporters oproepen om wedstrijden te boycotten.”

“Mensen kunnen de spelers wel alles kwalijk nemen, maar er is maar één man die ze opstelt en aantrekt. Hij heeft een aantal aardige jongens aangetrokken, los van hun karakter en persoonlijkheid. Wenger is een schande omdat hij spelers met dat soort karakters binnenlaat. De mensen die boven hem zitten, het toelieten en Wenger nog een nieuw contract gaven, zijn net zo goed een schande”, besluit Collymore.