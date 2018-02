‘Geen zorgen’ over toekomst Bale: ‘Hij zit bij een perfecte club’

Ryan Giggs is sinds kort de bondscoach van Wales en merkt dat er de laatste tijd veel gespeculeerd wordt over de toekomst van zijn sterspeler. Real Madrid zou Gareth Bale willen lozen, maar volgens Giggs is daar geen sprake van en voelt de aanvaller zich gelukkig in de Spaanse hoofdstad.

“Ik maak me geen zorgen over zijn toekomst, hij zit bij een perfecte club. Ik weet dat als je bij een topclub zit, je constant onder een vergrootglas ligt”, zegt Giggs tegenover Sky Sports. De nieuwe bondscoach van Wales zat onlangs op de tribune tijdens het duel tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain. “Hij was niet blij dat hij op de bank moest beginnen, maar in de wedstrijden daarna kreeg hij wel een basisplaats.”

“Hij is fit en ziet er goed uit. Gareth deed van zich spreken toen hij erin kwam tergen PSG. Iedereen in Wales weet hij belangrijk hij is. Een fitte en goede Gareth Bale maakt zo’n enorme impact”, vervolgt de bondscoach van Wales, die komende maand met zijn ploeg deelneemt aan de China Cup. “Het is een moeilijke tijd van het seizoen. Ik herken dat bij spelers die in de Champions League spelen, voor de prijzen strijden of tegen degradatie vechten.”

“Ik heb goede berichten ontvangen van de meeste spelers. We houden de jongens constant in de gaten en nemen geen risico’s, maar in de ideale situatie wil ik dat iedereen komt die ik oproep. Bale was heel positief over de eerste trip en alle jongens vinden het fantastisch om voor hun land uit te komen. De teamgeest is enorm in deze selectie, dat heeft iedereen tijdens het EK wel kunnen zien. Het zijn niet alleen maar teamgenoten, maar ook goede vrienden. Ik wil dat graag doorzetten”, besluit Giggs.