‘Treuzelend Manchester United zorgt voor irritaties bij Mourinho’

Manchester United sprak in december met de belangenbehartigers van Anthony Martial en Marcos Rojo over contractverlenging. The Red Devils hebben voorlopig echter nog niks laten weten aan het duo en dat zorgt volgens de Daily Mail voor irritatie bij manager José Mourinho. De Portugees is bang dat dit soort dingen voor onrust in zijn selectie gaat zorgen.

Martial en Rojo verdienen naar verluidt circa 80.000 euro per week, maar zij hebben beide om salarisverhoging gevraagd. De komst van Alexis Sánchez, die bij Manchester United een duizelingwekkend salaris verdient, heeft ervoor gezorgd dat andere spelers ook graag meer willen gaan verdienen. De contracten van Rojo en Martial lopen medio 2019 af, al heeft Manchester United een eenzijdige optie om de verbintenis van laatstgenoemde te verlengen.

Voor beide spelers zou reeds de nodige belangstelling zijn. Martial geniet interesse van Real Madrid, Tottenham Hotspur en Arsenal, terwijl Rojo de overstap naar Paris Saint-Germain zou kunnen maken. Overigens lopen de contracten van Juan Mata, Ander Herrera, Luke Shaw, Ashley Young en Daley Blind ook in de zomer van 2019 af, omdat er recent in hun aflopende verbintenissen een eenzijdige optie gelicht werd.

Mourinho wil een scenario zoals dat van Marouane Fellaini in ieder geval voorkomen. De Belgische middenvelder is in het bezit van een aflopende verbintenis en wil die nu niet meer verlengen, mede door de afwachtende houding van Manchester United. Fellaini zal nu transfervrij vertrekken uit Manchester en lijkt komende zomer naar Turkije te gaan verhuizen.