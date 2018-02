‘Ik hoop dat Bayern München nog een jaar met Robben doorgaat’

Arjen Robben heeft een aflopend contract bij Bayern München en het is nog onduidelijk of hij dat gaat verlengen. Ruud Gullit adviseert de rechtsbuiten om er in ieder geval nog één jaartje aan vast te plakken in Beieren, zo vertelt de voormalig assistent-bondscoach bij de World Sports Awards in Monaco.

“Ik hoop dat Bayern nog een jaar met Robben verlengt. Hij is nog altijd erg belangrijk voor het team, is een Voll-Profi en ongelooflijk fit. Voor een aanvaller van 34 jaar is het niet normaal dat hij nog altijd zo snel is. Arjen kan het nog altijd. Franck Ribéry en Robben kunnen met hun klasse en ervaring nog zeer waardevol zijn voor het team en vooral voor de jonge spelers zijn zij erg belangrijk.”

Robben reageerde onlangs gefrustreerd toen hij op de bank moest plaatsnemen tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. Voor Gullit kwam het niet als een verrassing dat de linkspoot gebelgd kan reageren: “Ik heb hem één keer meegemaakt toen hij boos was. Dat het hem stoort wanneer hij niet speelt, dat kan een nadeel zijn voor ploeggenoten, maar ook dat is Arjen Robben. Hij wil altijd voetballen en dat is goed.”

Robben lijkt zich voorlopig geen zorgen te hoeven maken over een basisplaats, want Kingsley Coman zit door een blessure ongeveer twee maanden in de lappenmand. “Voor iedere speler is het naar om er voor een langere periode uit te zijn, maar Bayern heeft genoeg goede spelers om zijn gemis op te vangen”, besluit de 55-jarige Gullit. De eerstvolgende wedstrijd van Bayern is die tegen SC Freiburg van komende zondag.