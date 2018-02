‘Soms lijkt het alsof Feyenoord nog dronken is van het kampioensfeest’

Pierre van Hooijdonk maakt zich zorgen over Feyenoord. De club uit Rotterdam leed dit seizoen al zeven nederlagen in de competitie en staat met 42 punten op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie. Van Hooijdonk verbaast zich over de gelatenheid en het optimisme bij de beleidsbepalers in De Kuip.

“Volgens algemeen directeur Jan de Jong gaat het hartstikke lekker allemaal, de terugkeer van Robin van Persie bracht positieve sentimenten met zich mee en anders is er altijd nog het nagenieten van de landstitel. Daar trap ik dus niet in”, aldus de 48-jarige oud-aanvaller in zijn column voor Voetbal International.

Van Hooijdonk stelt dat ook een eindzege in de KNVB Beker het seizoen van Feyenoord niet kan redden. Hij constateert dat de club ‘in de fik’ staat en dat de leiding hoopt ‘dat het vuur vanzelf dooft’. “Nou, dat lijkt me onmogelijk.” Pi-Air vindt dat technisch directeur Martin van Geel moet doorselecteren in de selectie.

“Volgens mij zijn sommige spelers van het kampioensteam overgewaardeerd door de technische leiding. Spelers die tijdens een deel van het seizoen boven zichzelf uitstegen, zoals Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en Jens Toornstra, kregen meteen een contractverlenging voorgeschoteld (…) Soms lijkt het alsof ze bij Feyenoord nog steeds halfdronken zijn van het kampioensfeest”, besluit de voormalig international.