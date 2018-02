Van Gaal: ‘Mijn vrouw kreeg in de bestuurskamer te horen dat ik weer mis zat’

Tussen 2009 en 2011 was Louis van Gaal trainer van Bayern München. In zijn eerste seizoen won de Nederlandse oefenmeester met der Rekordmeister de Bundesliga en de DFB-Pokal. Het tweede jaar van Van Gaal in München verliep aanzienlijk minder en in het voorjaar van 2011 werd hij per direct op straat gezet.

Volgens Van Gaal was zijn ontslag te wijten aan de verstoorde band met Uli Hoeness. “Zolang hij bij Bayern zit, zal ik daar niet werken. We hebben eens gesproken, maar dat gesprek verliep niet goed. Mijn vrouw zei dat ik weg moest gaan als het waar was wat in dat gesprek verteld werd”, zegt Van Gaal in gesprek met BILD. Hij heeft een aantal voorbeelden waarover hij in de clinch lag met Hoeness. “Philipp Lahm speelde destijds aan de linkerkant, maar ik stelde hem op als rechtsback.”

“Ik kreeg vervolgens een discussie met Hoeness, omdat hij Lahm aan de linkerkant wilde hebben. Uiteindelijk heeft Lahm als rechtsback een fantastische carrière gehad”, vervolgt de oefenmeester. “Het ging hetzelfde met Thomas Müller. Ik werd aangeraden om het talent op te stellen, maar mijn vrouw kreeg in de bestuurskamer te horen dat ik weer mis zat. David Alaba, nog zo’n voorbeeld. Hij maakte een fout in de wedstrijd tegen 1.FC Nürnberg, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde en uiteindelijk tot mijn ontslag leidde. Maar hij is nog altijd een van de grootste talenten van Bayern.”

“Natuurlijk houd ik nog van die club. Manchester United, mijn laatste club, is heel erg commercieel. Dat is behoorlijk anders in vergelijking met Bayern. Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge weten waar ze over praten. Voor hen is voetbal het belangrijkste en niet het geld, zoals bij United. Daarom houd ik van Bayern”, vertelt Van Gaal, die Luca Toni eens bij zijn oren pakte. “Ja, dat heb ik gedaan. De manier hoe hij zich verschuilde tijdens het ontbijt, vond ik respectloos tegenover mij en de andere spelers. Dat is niet mogelijk in een team. Voor mij is er een regel waarover niet te discussiëren valt: het team is belangrijker dan het individu.”

In zijn tijd als manager van Manchester United haalde Van Gaal Bastian Schweinsteiger naar Old Trafford. Het verblijf van de Duitse middenvelder in Engeland werd geen succes. “Hij was wat ouder, maar niet te oud. Zijn lichaam kon niet aanhaken op het hoge niveau van de Premier League. Bayern verkocht hem destijds als een fitte speler, maar dat was hij uiteindelijk niet. Schweini heeft niet verdiend hoe José Mourinho vervolgens met hem omging. Het is jammer, want hij is een speler van het kaliber Luis Enrique, Mark van Bommel en Philipp Lahm. Jongens die altijd aanwezig zijn op het veld.”