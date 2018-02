‘Het klopt dat Manchester City heeft geprobeerd om mij te contracteren’

Diego Godín bevestigt dat Manchester City een poging heeft gedaan om hem in 2015 over te nemen. De 32-jarige centrale verdediger wees manager Manuel Pellegrini echter af en tekende niet veel later een nieuw contract bij Atlético Madrid. The Citizens gingen daarop in zee met Nicolás Otamendi.

“Het klopt dat Manchester City mij in de zomer van 2015 wilde contracteren. Ik had echter twijfels en koos er uiteindelijk voor om te blijven om prioriteit te geven aan andere aspecten. Ik leef met de dag en denk niet aan stoppen. Ik zie mezelf ook niet meer in het shirt van een andere Spaanse club spelen, maar zeg nooit ‘nooit’”, aldus Godín in een interview met Cadena SER.

Godín, 113-voudig international van Uruguay, speelde voor Defensor, Cerro en Nacional alvorens hij in de zomer van 2007 in Europa terechtkwam. De stopper tekende bij Villarreal en na drie seizoenen maakte hij voor acht miljoen euro de overstap naar Atlético. Met Atléti won Godín tot dusverre onder meer de landstitel, de Europa League en tweemaal de Europese Super Cup. Zijn contract loopt medio 2019 af.