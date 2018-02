Van Gaal kent zwakte van Manchester City: ‘Ik heb daar zorgen over’

Manchester City is hard op weg naar het kampioenschap en is verder nog in de race om de Champions League, want de eerste ontmoeting met FC Basel in de achtste finale van het miljardenbal werd met 0-4 gewonnen. Het gaat echter nog wel een hele klus worden om De Cup met de Grote Oren te winnen, betoogt Louis van Gaal.

De voormalig manager van onder meer Manchester United was op Wembley aanwezig bij de EFL Cup-finale tussen Arsenal en Manchester City. Hij zag the Citizens eenvoudig winnen, maar vond de verdediging niet altijd een even zekere indruk maken: “Er is geen enkele kans dat een ander team dit seizoen nog kampioen wordt. De spelers van Josep Guardiola hebben te veel kwaliteit om de titel nog uit handen te geven.”

“Maar ik heb zorgen over de laatste linie van Manchester City. Ik heb ze tegen Arsenal gezien en Pierre-Emerick Aubameyang had ze pijn kunnen doen. Hij had moeten scoren. De grote clubs, die het aandurven om te pressen tegen Manchester City en de defensie onder druk te zetten, kunnen het team van Guardiola in de problemen brengen”, zo wordt de ex-bondscoach van het Nederlands elftal geciteerd door de Daily Mirror.

“Arsenal had met meer flair moeten spelen. Als ze meer druk hadden gezet op de centrale verdedigers, dan denk ik niet dat Manchester City daarmee om had kunnen gaan. In de eerste helft leek Arsenal te controleren en drukten ze een paar keer door. Het werd toen duidelijk dat Manchester City zich daar niet onderuit kon voetballen. Ik weet waarom, want ze hebben niet de centrale verdedigers die de situaties waarin ze onder druk staan de baas zijn”, klinkt het.