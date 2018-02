Feyenoord staat voor cruciaal duel: ‘Er zijn veel excuses voorbijgekomen’

Feyenoord maakt een dramatisch seizoen door in de competitie, maar kan het voetbaljaar nog enigszins redden wanneer men de beker wint. De nummer vijf van de Eredivisie treedt woensdag aan tegen Willem II en Bart Nieuwkoop zegt in De Telegraaf dat hij de KNVB Beker als ‘een serieuze prijs’ beschouwt.

De 21-jarige rechterverdediger won de beker in het seizoen 2015/16, maar kwam toen niet in actie in de met 2-1 gewonnen finale tegen FC Utrecht. “Ik wil dolgraag naar de finale. Die heb ik nog nooit gespeeld en dus wil ik dat meemaken.” Nieuwkoop stelt dat de sfeer in de groep ‘prima’ is, maar dat de prestaties niet stabiel genoeg zijn. Waar dat aan ligt, dat vindt Nieuwkoop moeilijk om aan te geven.

“Er zijn allerlei excuses voorbijgekomen, maar die ga ik niet herhalen. Iedereen weet dat het beter moet en dat de vorm er even niet is. Ik heb ook betere wedstrijden gespeeld. Ik had de pech dat ik met een blessure aan het seizoen begon en daarmee veel langer was uitgeschakeld dan ik dacht. Ik ben nu weer fris en fit. We moeten met z’n allen even terug moeten naar de basis. Dingen niet te gecompliceerd maken en allemaal je taak uitvoeren.”

De kritiek op Giovanni van Bronckhorst neemt bijna met de week toe, maar Nieuwkoop wijst de selectie als de schuldige aan voor de matige prestaties. “Wij hebben als spelers niet genoeg laten zien op het veld. Daar moet veel meer worden getoond.” Feyenoord, waarbij Robin van Persie en Sven van Beek waarschijnlijk in de basis terugkeren, schakelde in de KNVB Beker eerder ADO Den Haag, AVV Swift, Heracles Almelo en PSV uit. In de finale treffen de Rotterdammers AZ of FC Twente.