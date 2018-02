Weghorst duimt voor FC Twente: ‘Dat zou heel jammer zijn’

AZ won de KNVB Beker in 1978, 1981, 1982 en 2013 en verloor de finales van 2007 en 2017. De club van trainer John van den Brom is erop gebrand om dit seizoen weer aan het langste eind te trekken, maar moet woensdagavond in de halve finale dan wel zien af te rekenen met FC Twente. Dat is vooral voor Wout Weghorst een bijzonder duel.

De aanvaller was vroeger supporter van de club uit Enschede en bezocht met zijn familie de finale van 2001, toen FC Twente in De Kuip na strafschoppen te sterk bleek voor PSV. John de Jong, Ronald Waterreus en Joonas Kolkka misten namens de Eindhovenaren, terwijl FC Twente het met missers van Jan Vennegoor of Hesselink en Jeroen Heubach net iets beter deed. “Dat vergeet je nooit meer. Dat zijn heel mooie herinneringen”, aldus de 25-jarige Weghorst in een interview met De Telegraaf.

De situatie van FC Twente (de club staat zestiende in de Eredivisie) gaat Weghorst aan het hart: “Ik hoop zeker dat ze erin blijven. Ik ben een jongen uit Twente en zal Heracles en FC Twente, de clubs uit mijn streek, altijd blijven volgen. Het is doodzonde dat het nu zo slecht gaat met FC Twente. Het is te hopen dat ze niet uit de Eredivisie verdwijnen. Dat zou echt heel jammer zijn voor de club en ook slecht voor het Nederlandse voetbal.”

Dat neemt niet weg dat de aanvoerder van AZ er woensdag alles aan gaat doen om de Tukkers uit te schakelen. “Het bewustzijn over het belang van het bekertoernooi is heel groot bij deze club. Voor een club als AZ is de beker normaal gesproken de prijs die je kunt halen”, benadrukt hij. Het winnen van de dennenappel is volgens Weghorst ‘een doel met hoofdletters’. Tot dusverre scoorde hij dit seizoen acht keer in het toernooi.