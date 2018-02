Doelpuntenmachine van Barcelona (68) overlijdt aan hartaanval

Enrique Castro González, beter bekend als Quini, is dinsdag op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval te komen overlijden. De Spanjaard speelde als aanvaller voor onder meer Sporting Gijón en Barcelona en werd in 1978/79 verkozen tot ‘Beste Spaanse Voetballer’.

Quini werd liefst vijf keer topscorer van LaLiga en won verder tweemaal de Copa del Rey, de Supercopa, de Copa de la Liga en de Europacup II. Die laatste prijs won hij in het seizoen 1981/82; in de finale was Barcelona met 2-1 te sterk voor Standard Luik. Guy Vandersmissen opende de score voor de Belgen, maar Allan Simonsen en Quini maakten er 2-1 van.

Toen Quini in 1981 voor Barcelona voetbalde, werd hij na een 6-0 overwinning op Hércules door twee mannen met een pistool overvallen en ontvoerd in een bestelwagen. De ontvoerders eisten één miljard pesetas losgeld van Barcelona en na 24 dagen werd Quini teruggevonden in de kelder van een huis in Zaragoza en werden de daders gearresteerd. Quini speelde overigens 35 interlands voor Spanje.