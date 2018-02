Zidane verdedigt opstelling: ‘Er is geen plan-B bij Real Madrid’

Zinédine Zidane voelt de keien onder zijn zetel steeds heter worden. Hij verloor dinsdagavond met Real Madrid met minimaal verschil van Espanyol (1-0) en sprak na afloop op de persconferentie van een onverdiende overwinning voor de thuisploeg.

“We verdienden dat tegendoelpunt absoluut niet. We speelden een erg goede eerste helft waarin we veel kansen creëerden, maar niet scoorden. De tweede helft was slechter, maar we verdienden die late nederlaag niet”, zo wordt Zidane geciteerd door AS. Gerard Moreno kroonde zich met een treffer in de 93e minuut tot de matchwinner in Barcelona.

Real Madrid C.F. VERLIEST door dit doelpunt ⬇ Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 27 februari 2018

“Het is een tegenvaller, want het resultaat weerspiegelt de krachtsverhouding niet. Ik ga mijn spelers hier niets verwijten, want we hebben gewoon niet gekregen wat we wilden.” Op de vraag hoe Zidane er achteraf over dacht om een ‘B-team’ de wei in te sturen, antwoordde de Fransman: “Er is geen plan-B. Dit is een team met 25 spelers en voor iedere wedstrijd moeten we een elftal kiezen. Vandaag is dat kennelijk niet goed gegaan.”

“Ik denk niet dat dat komt omdat we niet scherp genoeg waren. We speelden namelijk vrij goed en Espanyol kwam niet tot veel kansen. De 1-0 is onverdiend, maar ook dit is voetbal. Wat ik van Gareth Bale als spits vond? De dingen hebben niet goed voor ons uitgepakt. Daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag en het komt niet door één speler", was het enige dat Zidane erover kwijt wilde.