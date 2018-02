‘We weten dat we op een goede dag ieder team ter wereld kunnen verslaan’

Liverpool draait op dit moment uitstekend en bleef de laatste vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Met name de voorste linie van the Reds, bestaande uit Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané, maakt dit seizoen veel indruk. Volgens de Senegalese aanvaller zou iedere speler wel in het elftal van manager Jürgen Klopp willen spelen.

“De teamgeest is goed en het vertrouwen is hoog, dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Iedere speler vindt het prettig om met de andere speler te spelen. We proberen elkaar altijd te helpen en vormen een hecht team. Ik denk dat dit de kracht en het doel van het team is. Iedere speler zou het geweldig vinden om in dit Liverpool te spelen”, zegt Mané op de website van Liverpool. “We zijn gelukkige jongens en zullen ons uiterste best blijven doen.”

“We werken hard om wedstrijden te blijven winnen en ik voel dat de club op de goede weg is. Liverpool heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, waarin het minder liep”, vervolgt de Senegalees. "Maar dat gebeurt vrijwel iedere club ter wereld. Op dit moment zijn we op de goede weg, dus alles is mogelijk. We weten dat we op een goede dag ieder team ter wereld kunnen verslaan.”

Liverpool versterkte zich in januari met Virgil van Dijk en Mané is onder de indruk van de Nederlandse verdediger. “Hij is een geweldige speler en ik ken hem goed, omdat we eerder al samenspeelden bij Southampton. Virgil is een geweldige aanvulling voor het team en iedereen is blij dat hij er is. Ik weet zeker dat hij het verschil maakt. Hij is sterk, heeft een goede techniek, is goed in de duels en heerst in de lucht.”