‘Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat De Boer tegen me heeft, of had’

In de zomer van 2010 maakte Mounir El Hamdaoui voor vijf miljoen euro de overstap van AZ naar Ajax. Tot Martin Jol vertrok en Frank de Boer arriveerde, was de spits basisspeler in Amsterdam. Onder De Boer verdween El Hamdaoui uit de basiself en later ook uit de selectie, maar hij heeft zelf geen idee waardoor dat kwam.

In Bij Andy in de Auto oppert Andy van der Meijde dat De Boer El Hamdaoui ‘een klootzak’ vond. “Ja, misschien. Het gekke is dat ik hem nooit eerder had ontmoet”, beaamt de spits, die tegenwoordig bij FC Twente speelt. “Hij kwam en een paar dagen later speelden we tegen AC Milan in de Champions League. Hij was er net twee, drie dagen, dus er was helemaal niets gebeurd. We kenden elkaar niet.”

“Ineens zette hij me uit het niets op de bank, zonder iets te zeggen. Ik vond het raar, omdat ik alles had gespeeld. Ik was topscorer. Dan verwacht je niet dat je zomaar op de bank wordt gezet en hij niet eens even naar je toe komt om het uit te leggen”, vervolgt El Hamdaoui, die het allemaal ‘vreemd’ noemt. “Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat hij tegen me heeft, of had. Een vooroordeel? Ja, ik denk het. Als ik jou niet ken, je hebt alles gespeeld en ik zet je ernaast zonder even naar je toe te komen..”

“Toen was het klaar, maar ik denk dat het in zijn hoofd al klaar was voor het begon. Dat denk ik. Ik vind het raar als je me niet eens kent en dat doet. Je merkt het gelijk als de trainer je niet mag. Ik heb dat meteen door”, besluit El Hamdaoui, die Ajax uiteindelijk in 2012 verliet voor Fiorentina. Hij speelde in totaal 38 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin de spits tot 19 doelpunten en 6 assists kwam.