‘Messi moet geschorst worden totdat bewezen is dat hij een mens is’

Lionel Messi maakt een uitstekend seizoen door en hoopt dat met Barcelona goed af te sluiten door drie prijzen te winnen: LaLiga, de Copa del Rey en de Champions League. De Argentijn kan daarna niet op zijn lauweren rusten, want in de zomer wacht het WK in Rusland. Carlos Queiroz is benieuwd wat Messi gaat brengen.

De 64-jarige bondscoach van Iran gaat ervan uit dat Messi zijn goede vorm op het WK kan vasthouden, zo vertelt hij op de website van wereldvoetbalbond FIFA: “Ik heb altijd gezegd dat Messi een buitengewone voetballer is. Hij is niet van deze wereld. Als hij menselijk was geweest, dan zou hij al die magische momenten niet hebben gehad.”

Queiroz weet waar hij over praat, want op het WK van 2014 stond hij met Iran tegenover Argentinië. De Leeuwen van Perzië leken doelpuntloos te remiseren, maar door een prachtig doelpunt van Messi in de 91e minuut werd het 1-0 in Belo Horizonte. “Ik hou er niet van om te verliezen, maar ik had na die nederlaag helemaal geen slecht gevoel. Ik maakte namelijk iets magisch mee. Daarom is voetbal een van de mooiste sporten om te zien.”

“En het is een nog specialer moment wanneer het een speler betreft die door de FIFA eigenlijk geschorst zou moeten worden totdat bewezen is dat hij een mens is”, grapt Queiroz, die het op he WK met Iran opneemt tegen Portugal, Marokko en Spanje. Hij werkte eerder bij Manchester United met onder anderen Cristiano Ronaldo en erkent dat ‘de tijden veranderd zijn’. “Ik heb nu mijn eigen Ronaldo’s, ook erg belangrijke spelers. Dat zijn Alireza Jahanbakhsh, Reza Ghoochannejhad en Ali Karimi. Zij zijn nu mijn Ronaldo’s.”