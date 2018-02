Gehavend Real Madrid lijdt gevoelige nederlaag in blessuretijd

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Espanyol in het Estadi Cornellà-El Prat gewonnen van Real Madrid. Gerard Moreno deed de gehavende ploeg van trainer Zinédine Zidane veel pijn met een treffer in de blessuretijd, waardoor de laagvlieger met 1-0 wist te winnen van de Koninklijke. Indien Barcelona donderdag weet te winnen van Las Palmas, loopt de achterstand van Real Madrid op tot maar liefst zeventien punten.

Espanyol wist de laatste twintig wedstrijden tegen Real Madrid niet winnend af te sluiten en de laatste negen competitieontmoetingen werden gewonnen door de Koninklijke. Los Pericos wisten in 2018 nog geen thuiswedstrijd te winnen, terwijl Real Madrid de laatste vier competitiewedstrijd zegevierde. Real-trainer Zinédine Zidane nam Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Marcelo, Luka Modric, Casemiro en Toni Kroos om uiteenlopende redenen niet op in zijn basiself.

Toch begonnen de bezoekers aardig aan het duel in het Estadi Cornellà-El Prat. Gareth Bale kreeg al snel in de wedstrijd een grote kopkans, maar hij stuitte van dichtbij op Espanyol-doelman Diego López. De sluitpost van de thuisploeg moest later opnieuw reddend optreden, toen een voorzet van Isco bijna via een been van een Espanyol-verdediger in het eigen doel verdween. Even later was Raphaël Varane met het hoofd vanuit een hoekschop gevaarlijk, maar de Franse verdediger kopte net naast.

Naarmate het duel vorderde, werd de thuisploeg brutaler. Pogingen van Pablo Piatti en Moreno zorgden voor gevaar en laatstgenoemde was na een half uur spelen trefzeker. De treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel, al leek daar geen sprake van te zijn. Kort voor rust leek de arbitrage opnieuw opnieuw mis te zitten, toen Bale de bal tegen de hand van Carlos Sánchez schoot. Scheidsrechter José Sánchez legde de bal echter niet op de stip.

Direct na rust kopte Oscar Duarte vanuit een hoekschop op de bovenkant van de lat, terwijl ook Moreno kort na rust voor gevaar zorgde. In de tweede helft oogde Real Madrid te voorspelbaar, waardoor het tot weinig kansen kwam. Achraf Hakimi en Mateo Kovacic zorgden voor speldenprikjes, maar brachten López niet echt in de problemen. In de slotfase zakte het niveau van het treffen naar een bedenkelijk niveau, terwijl er ook weinig kansen te noteren vielen.

In de slotfase was Moreno in eerste instantie al dicht bij een treffer, terwijl Asensio Real Madrid in blessuretijd de overwinning had kunnen bezorgen. Tot doelpunten leek het niet meer te komen, maar Moreno kreeg uiteindelijk toch zijn treffer. Hij werkte een voorzet van Sergio García via Raphaël Varane achter Real-doelman Keylor Navas, waardoor Espanyol in de slotseconde nog de overwinning wist te pakken. Voor Real Madrid wacht nu komend weekeinde het treffen met Getafe, terwijl over exact een week de return in de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain op het programma staat.