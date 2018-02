‘Ik kom uit de Ajax-school en ben niet van dat fysieke voetbal’

Queensy Menig keerde in januari terug bij PEC Zwolle. De 22-jarige vleugelaanvaller werd tussen 2015 en 2017 door Ajax verhuurd aan de Zwollenaren en vertrok afgelopen zomer naar het Franse FC Nantes. Die club stalde hem direct op huurbasis in de League One bij Oldham Athletic, maar het avontuur in Engeland werd geen succes voor Menig.

“Ik kom uit de Ajax-school en ben niet van dat fysieke voetbal. Het voetbal dat we in Zwolle spelen ligt mij veel beter”, zegt Menig op de website van PEC Zwolle. FC Nantes verhuurde hem vervolgens in januari weer aan PEC Zwolle, waar hij de afgelopen twee seizoenen ook op huurbasis speelde. De vleugelaanvaller is blij dat hij terug is in Zwolle. “Ik had wel ergens anders naar toe kunnen gaan, maar dan moet je aan alles wennen.”

“Dan is het april wanneer je helemaal op je plek zit en dan zit het seizoen er al bijna op. Hier wist ik wat ik kon verwachten”, vervolgt de geboren Amsterdammer. Menig zegt dat iedereen verrast was dat hij terugkeerde bij PEC Zwolle. “Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van vrienden en bekenden, toen ze hoorden dat ik weer terug zou komen naar Zwolle.”

“Toen ik afgelopen zomer vertrok, ben ik PEC Zwolle blijven volgen. Er is een nieuwe trainer en er zijn wat nieuwe spelers, maar PEC Zwolle is nog gewoon PEC Zwolle”, besluit Menig, die tot dusver 74 wedstrijden voor de Zwollenaren achter zijn naam heeft staan, waarin hij tot 15 doelpunten en 2 assists kwam. Bij Oldham Athletic kwam de aanvaller tot zestien wedstrijden, hoofdzakelijk als invaller.