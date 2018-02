García sneert naar PSG: ‘Er zit nu 222 miljoen euro in de ziekenboeg’

Olympique Marseille ging zondagavond met 3-0 onderuit op bezoek bij Paris Saint-Germain. L’OM krijgt woensdag een herkansing, als de ploeg van trainer Rudi García in de kwartfinale van de Coupe de France op bezoek gaat in Parijs. Neymar zal in ieder geval niet van de partij zijn, omdat de Braziliaanse aanvaller zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken.

“Als Neymar niet meedoet, zal Ángel Di Maria waarschijnlijk spelen. We zullen zien of Kylian Mbappé en Edinson Cavani spelen, aangezien de wedstrijd tegen Real Madrid volgende week op het programma staat”, wordt García geciteerd door verschillende Franse media. Zijn ploeg bereikte de achtste finale van de Europa League en neemt het daarin op tegen Athletic Club.

“Paris Saint-Germain heeft een team gebouwd om de Champions League te winnen. Als ze daar niet in slagen, zijn ze gefaald. Ze hebben 400 miljoen geïnvesteerd, waarvan 222 miljoen in de ziekenboeg zit”, sneert de oefenmeester van Olympique Marseille. Alle aandacht voor Neymar is een beetje langs Adil Rami heen gegaan. “Ik weet niet of er veel over hem gesproken wordt. Als ik thuis kom, start ik mijn Playstation op. Zonder hem heeft PSG ook een goed team. We kunnen niet het ongeluk van een speler van de tegenstander vieren.”